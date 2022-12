Pic de consommation : malgré la chute des températures, pas d'alerte orange Ecowatt ce lundi

Selon EDF, notre consommation a baissé de 10% en un an et l'application Ecowatt a déjà été téléchargée plus de 700 000 fois. Chacun a ses petits gestes. Chaque geste compte, mais pour être plus efficace, pensez à moins utiliser votre four, c'est lui qui consomme le plus d'énergie devant les plaques de cuisson et le sèche-linge.