Pick-up et SUV : le rêve impossible de la sobriété ?

En Europe, nos grosses voitures de demain ressembleront plutôt à des SUV électriques. Au Salon de l'auto, ils sont partout et les carnets de commandes se remplissent. Des véhicules spacieux, puissants avec une grande autonomie et propres. Cela fait rêver, mais la réalité est plus complexe. Et pour cause, la fabrication de ces voitures électriques pollue deux fois plus que les modèles thermiques. C'est ce qu'on appelle la dette carbone.