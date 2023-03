VIDÉO - Piratage de Vinted : les cagnottes en ligne, point faible de la sécurité numérique ?

Selon Gérôme Billois, expert en cybersécurité, le risque zéro n'existe pas, et les hackers sont de plus en plus inventifs. "Les cybercriminels savent utiliser toutes les failles", nous explique-t-il, celles des "applications (...) qui vont oublier certaines phases de sécurité", ils vont "jouer là-dessus pour nous dérober l'argent qui est dans ces applications". Les cagnottes Internet sont ainsi souvent plus perméables aux cyberattaques que des comptes bancaires.

Depuis 2019, la loi renforce la sécurité des achats en ligne, via des SMS ou des doubles codes de vérification. Pour Mathilde Salimou, experte en technologies et cybersécurité, c'est un gage de confiance, mais ça ne suffit pas. "Il faut vraiment ne pas avoir le même mot de passe sur toutes les plateformes", préconise-t-elle. Si la version des faits de Vinted est avérée, c'est en effet en dehors de son site que les données ont été récupérées. Il ne faut "jamais céder ses informations personnelles ou son couple identifiant-mot de passe par mail, par SMS, ou même par appel", insiste Mathilde Salimou.

Si vous êtes victime d'une arnaque en ligne, par exemple de celle qui vient de toucher Vinted, vous pouvez porter plainte sans attendre sur le site dédié du gouvernement, pour tenter d'obtenir réparation.