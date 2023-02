Piscines privées : en France, elles ne connaissent pas la crise

En France, on compte environ 3,2 millions de piscines privées. Un chiffre qui a doublé en dix ans et ce n'est pas fini. Ainsi, chez Mon de Pra, un fabricant de coques en polyester en Haute-Marne, tout le stock est déjà vendu. "On a une tendance sur 2023, sur le premier trimestre, à +20% par rapport à 2022, donc a priori la tendance est toujours bonne ", explique son directeur général, Xavier Simon. Les prix ont pourtant fortement augmenté, car la fabrication mobilise une dizaine de personnes durant deux jours pour une seule coque, avec un coût de l'énergie, et surtout des matières premières, toujours plus important. Jusqu'à 70% pour certains produits. "Que ce soit la fibre de verre, la résine, on a une augmentation et on ne pourra pas déroger à ces produits. Comme la fibre de verre qui vient à 100% de Chine puisqu'il n'y a plus de four en Europe", poursuit Xavier Simon.

Alors pour faire baisser le prix d'achat, les clients choisissent des modèles plus petits. Il faut tout de même compter 20.000 euros pour une piscine de moins de 10 m², mais elle consommera moins d'énergie. "Moins elle est grande, moins il y a de dépenses énergétiques, moins il y a d'eau à mettre, et c'est important", admet Serge Hazard, PDG de Lorraine Piscines. Toutefois, les installateurs cherchent aussi à proposer d'autres économies sur le coût de fonctionnement. "On est en train de voir des systèmes pour fonctionner avec des panneaux solaires pour que toute la filtration et la pompe à chaleur soient complètement autonomes", ajoute-t-il.