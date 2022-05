Pivoine : la fleur star de la fête des mères

Elles s’affichent partout, se pavanent devant chaque fleuriste. La pivoine vit son moment de gloire. Fleur star du mois de mai, à qui vous trouvez milles qualités. Pour la fête des mères, elle fait un si beau cadeau qu’elle représente 40% des achats de fleur en cette fin mai. Et que ce soit en boutique ou sur les réseaux sociaux, désormais certains clients ont une exigence. “Ils demandent de plus en plus de la fleur française. Et l’argument pivoine français plaît beaucoup”, précise Johanna Delaveine, responsable et fleuriste chez “Au nom de la rose” à Paris 17e.