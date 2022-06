Pizzas Buitoni : comment des lots interdits se retrouvent en rayon

"La pizza était bien dans le rayon, bien visible à la vente. On est à la mi-juin, je pense que la marque a eu assez de temps pour réagir et pour procéder au retrait et au rappel des produits", affirme Richard Legrand, avocat des victimes de l’affaire Buitoni. Depuis la mi-mars, ces pizzas faisaient l’objet d’un rappel. Elles devaient être soit détruites, soit renvoyées, mais jamais stockées et encore moins vendues.