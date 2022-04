Pizzas Buitoni : le bon d'achat qui scandalise

Cette mère de famille reçoit d'abord un appel d'un représentant de Buitoni afin de recueillir des informations, notamment sur l'état de santé de sa fille hospitalisée durant deux jours. Le lendemain, elle reçoit un mail lui indiquant une bonne nouvelle et un bon d'achat de 20 euros qui fait suite au rappel des pizzas Fraich'Up Buitoni."On est resté choqué, on n'y croyait pas. C'était de trop et insupportable à lire", raconte-t-elle.