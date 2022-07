Pizzas : quand l’affaire Buitoni plombe les ventes

Il y a eu 56 contaminations, et deux enfants décédés. Les parents sont dévastés. L’usine Buitoni est perquisitionnée et fermée temporairement. On se souvient des images chocs de l’intérieur. Le groupe Nestlé se fait discret. Il n’y aura aucune interview. Ils diffusent juste une vidéo affirmant qu’ils cherchent à comprendre ce qui s’est passé.