Facture énergétique : combien pourriez-vous gagner en installant un thermostat ?

À l'intérieur de la chaudière à gaz que montre le reportage de TF1 ci-dessus se trouve un petit boîtier qui permet de faire de grandes économies. Un thermostat programmable, relié à un bouton installé dans une pièce de vie. D'un simple clic, vous pouvez piloter la température de toute votre maison, le jour, la nuit ou pendant les vacances. Le boîtier coûte 400 euros, main d'œuvre comprise. Grâce à lui, les clients de Yoni Lellouche font d'importantes économies. "On est à 200 euros par mois grâce au thermostat d'ambiance. S'il n'y a pas de thermostat d'ambiance, on oscille entre 250 et 280 euros", explique le gérant de plombier.com.