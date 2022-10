Plan sobriété : ce qui change dans mon quotidien

La sobriété énergétique, c’est un peu une philosophie de vie à la mairie de Marcilly-sur-Tille (Côte-d'Or), et ceux, depuis quelques déjà. Le bâtiment est chauffé à 18 degrés et demi, pas un de plus. Pour passer à cette température, le maire compte sur la chaleur humaine. Se laver les mains dans les toilettes, les employés municipaux n’ont pas attendu les mesures pour le faire. Pour eux, il s’agit de bon sens, enfin pour le moment. Dans cette école maternelle, c’est une tout autre histoire. Avec la sobriété énergétique, les enfants ne vont sans doute pas trop apprécier.