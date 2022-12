Tri sélectif : les nouvelles règles pour recycler à partir du 1er janvier 2023

Aujourd’hui, plus d’hésitation. "C’est plus facile parce qu’on sait où on doit mettre les choses. Avant, on ne le savait pas", sourit-elle. Avant, Anita jetait beaucoup dans la poubelle grise.

À présent, tous les emballages plastiques sont concernés, du pot de yaourt au tube de dentifrice en passant par le film alimentaire et tous les emballages métalliques, de l’opercule de bouteille à la gourde de compote en passant par la capsule de café.