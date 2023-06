VIDÉO - Plus chers et pourtant populaires : les yaourts "hyperprotéinés" sont les nouvelles stars du rayon frais

Pour le savoir, une équipe de TF1 a rencontré le directeur de la plus grosse usine française de yaourt hyperprotéiné. La recette nécessite beaucoup plus de matière première, explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Pour le yaourt classique", nous montre Bruno Mauduyt in situ, "j'aurai besoin d'une cuve, alors que pour fabriquer la même quantité de yaourt skyr, j'aurai besoin de trois cuves, et je vais mettre trois fois plus de protéines". Pour extraire la protéine, le lait fermenté passe dans une gigantesque centrifugeuse. Dans l’usine, 3 millions de pots sont fabriqués chaque jour. Toutes marques confondues, depuis le début de l’année, les ventes ont bondi de 50%.