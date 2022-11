VIDÉO - Pneus hiver obligatoires : quelles solutions pour payer moins cher ?

Certains attendent le versement de leur salaire. "C’est aussi un budget, surtout avec des voitures récentes comme ça. Chaque pneu, c'est une petite centaine d’euros et on n’a pas forcément envie de changer de pneus qui sont encore bons pour mettre des pneus neige", témoigne un père de famille. Charlie, lui, a trouvé la combine. Ce retraité va installer lui-même ses pneus pour une économie de 100 euros. "Je les commande sur Internet et je me débrouille", explique-t-il.

Avec la loi montagne, il est possible de faire poser des pneus hiver ou quatre saisons. "On est sur du 350 euros pour les quatre pneus équilibrés et montés", affirme Benjamin Pritchard, gérant du garage automobile Midas, à Pamiers (Ariège).