Crise de l'énergie : les patinoires de Noël obligées de se réinventer

À Épernay (Marne), comme chaque année, c’est une patinoire toute en glace qui est en cours d’installation. Et ce, avec un matériel qui ne consommerait pas plus en un mois qu’une maison de quatre personnes. Cette année, on a privilégié le travail de nuit pour utiliser les meilleures performances du groupe et le climat qui est plus frais la nuit, explique l’un des installateurs. Et il cherche encore avec les organisateurs d’autres solutions. Évidemment, la production de glace coûtera moins cher encore si le mois de décembre est bien froid.