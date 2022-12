Ne cherchez plus : pour vos cadeaux de Noël, nos artisans ont du talent !

En lieu et place d'une ancienne pharmacie, cette boutique de créateurs se porte de mieux en mieux. À l'intérieur, ces artisans au total exposent leurs réalisations, et à l'approche de Noël, dans l'arrière-boutique, Laure est en plein travail pour fabriquer ses animaux à partir de laine.

Un artisanat d'art bien souvent inspiré des traditions locales, comme ici, en Creuse, berceau de la laine. Les petites productions sont de moins en moins confidentielles et de plus en plus tendances pour les clients : "il y a des choses qui sont absolument magnifiques, c'est vraiment un plaisir pour les yeux" ; "je préfère acheter ici, c'est local, c'est certain".