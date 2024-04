VIDÉO - Pourboires : découvrez les régions les plus généreuses au restaurant

Dans quelles régions les clients laissent-ils le plus de pourboires après un service au restaurant ? Découvrez les résultats d'une étude menée par Sunday, l'entreprise spécialiste du secteur.

Laissez-vous un pourboire lorsque vous mangez au restaurant ? Cette habitude varie peut-être selon... votre lieu d'habitation. Dans une étude publiée jeudi 11 avril, l'entreprise spécialiste du secteur, Sunday, a comparé l'argent laissé par les clients lors d'un service au restaurant en fonction des régions de France. Conclusion : il faut se rendre dans le sud du pays pour trouver les consommateurs les plus généreux.

Le sud de la France bien représenté sur le podium

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, une table sur trois laisse un pourboire (33%), la région la plus généreuse de l'Hexagone, selon ces résultats. L'Occitanie, la Normandie et l'Auvergne-Rhône-Alpes complètent la liste, avec un pourboire laissé un peu plus d'une fois sur cinq en moyenne. En Île-de-France, ce taux s'élève à 17%, un peu moins bien que dans le Grand Est (18%), mais surtout en dessous de la moyenne nationale (19%).

En revanche, les serveurs gagnent moins de pourboires dans les Pays-de-la-Loire et en Centre-Val de Loire. Ces deux régions voisines ferment la marche, avec des scores beaucoup moins élevés : un pourboire laissé par moins d'une table sur dix, un peu moins bien que dans les Hauts-de-France (10%).

Laisser un pourboire reste toutefois moins important en France que dans certains pays à l'étranger. Ainsi, toujours d'après cette étude, lorsqu'il laisse un peu d'argent supplémentaire, un Français offre en moyenne 5,8% du montant total de l'addition au serveur. Un taux qui peut grimper à 10% en Allemagne, et même à 20% aux États-Unis.