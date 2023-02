Pourquoi faire réparer sa voiture coûte de plus en plus cher

N'importe quel automobiliste vous le dira : faire réparer ou entretenir sa voiture pèse lourd dans le budget familial. "On n'a pas le choix. Si on veut aller au travail, il faut l'entretenir", explique un conducteur. Il faut remarquer que l'entretien coûte de plus en plus cher. "Il y en a pour 200 euros à peu près à chaque fois. C'est toujours trop cher", ajoute une passante.