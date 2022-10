Pourquoi la carte grise va coûter plus cher ?

C'est un bout de papier qui pour certains d'entre vous va peser plus lourd dans le portefeuille. La carte grise pourrait coûter plusieurs dizaines d'euros de plus dans la région du Pays de la Loire. Les habitants hésitent entre colère et résignation. Comptez environ trois euros d'augmentation par cheval fiscal. En clair, pour un certain type de citadines, la carte augmenterait de quinze euros et plutôt aux alentours de 30 euros pour les SUV.