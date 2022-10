Pourquoi la carte grise va coûter plus cher dans certaines régions

C'est un sésame qui va peser plus lourd dans le portefeuille. La carte grise pourrait coûter plusieurs dizaines d'euros en plus dans plusieurs régions de France, comme dans les Pays de la Loire. Dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, les habitants hésitent entre colère et résignation.

Dans cette région, il y aura une hausse de trois euros par cheval fiscal. Le cheval fiscal, c'est une unité de mesure fiscale qui permet de déterminer la puissance administrative de la voiture. En clair, pour un certain type de citadines, la carte augmenterait de 15 euros et plutôt aux alentours de 30 euros pour les SUV dans cette région. Dans le Grand Est, ce sera plus 6 euros. Et, en Martinique, ce sera plus de 21 euros par cheval fiscal.