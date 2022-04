Pourquoi la voiture reste indispensable à la campagne

Chaque jour, cette mère de famille parcourt plus de 60 km en voiture. "En campagne, on est obligé, on vit vraiment avec la voiture au quotidien". Comme pour neuf Français sur dix en milieu rural, la voiture est nécessaire. "La voiture est indispensable que ce soit pour les trajets à l'école, que ce soit pour aller au travail que ce soit pour rendre visite à de la famille", ajoute-t-elle.