Pourquoi les plantes à l'ancienne ont du succès

Rien de plus tendance que des palmiers, philodendrons, caoutchoucs, ficus de toutes sortes et alocasias, qui ont fait la gloire des années 70. À Rungis, ces espèces appartiennent au top cinq des plantes vertes les plus vendues. "Il suffit que quelqu'un de connu s'affiche avec une plante chez lui pour créer une demande", affirme Maxime François, PDG de Plantassistance.