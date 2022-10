Pénurie de carburants : pourquoi les prix flambent

Le diesel est à deux euros et trente-six centimes, deux euros et quarante-deux centimes et même deux euros et cinquante centimes le litre. À la pompe, vous avez sans doute remarqué, les prix flambent. Certains distributeurs profitent-ils de la situation pour augmenter les prix ? Nous avons rencontré un gérant d'une station dans l’Oise. Comme tous les distributeurs, il est libre de fixer son prix.