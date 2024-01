Pourquoi les soldes débutent une semaine plus tôt dans ces quatre départements ?

En Lorraine, les soldes débutent une semaine plus tôt que dans les autres territoires de l'Hexagone. Une exception pour permettre aux commerçants de s'aligner sur les promotions au Luxembourg et en Belgique. Cette année, elles débutent dès ce mardi 2 janvier.

Les fêtes de Noël à peine passées, les commerçants ont déjà totalement changé leurs vitrines en Lorraine. Un peu partout, des pancartes indiquant des réductions allant jusqu'à -50% ont fait leur apparition. Car dans les départements des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle, les soldes ont débuté ce mardi 2 janvier, soit une semaine avant le reste de la France métropolitaine. Si la région a le droit à ces promotions en avance, c'est pour lutter contre la concurrence de la Belgique et du Luxembourg, où la période des soldes débute également cette semaine.

Grâce à cette politique mise en place depuis une dizaine d'années, les commerçants de la Lorraine drainent même des touristes venus des pays voisins, comme Jean-Philippe. "C'est une bonne surprise. Quand il y a une réduction de 30% sur les articles, ça vaut le coup de regarder dans le magasin", se réjouit-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Coup d'envoi le 8 janvier pour le reste de l'Hexagone

Dans les quatre départements, les soldes d'hiver représentent ainsi l'une des meilleures périodes de l'année. "Pas mal de gens profitent de l'argent qu'ils ont reçu dans les étrennes pour se lâcher un peu pendant les soldes et même des fois pour faire leurs cadeaux de Noël en retard pour profiter des soldes. Ça se fait de plus en plus souvent", pointe Pierre-Nicolas Gsell, gérant d'une maroquinerie à Metz. Le directeur du centre Marques Avenue Talange, en périphérie de Metz, Jérôme Pinard, s'attend lui aussi à un très bon cru avec des soldes lancées durant les vacances scolaires. "On attend un très beau mois de janvier", après une année 2023 déjà "record" en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires, explique-t-il à l'AFP.

Si les Lorrains pourront bénéficier des premiers rabais de l'année du 2 au 30 janvier, les habitants des autres territoires de l'Hexagone devront, eux, encore patienter une semaine. Le coup d'envoi des promotions, qui doivent durer quatre semaines, sera donné le 8 janvier. Elles se termineront ensuite le 6 février.

À noter que dans les territoires d'Outre-Mer aussi, les périodes de soldes ont été adaptées. Selon le site du ministère de l'Économie, les soldes d'hiver en Guadeloupe se tiendront à partir du samedi 6 janvier. Ce sera le 17 janvier pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le 4 mai pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Pour La Réunion, ce sont les soldes d'été qui vont se tenir à compter du 3 février. Les soldes d'hiver, elles, se dérouleront le 7 septembre prochain.