Pourquoi trouve-t-on si peu de fruits et légumes français dans les rayons ?

L'importation massive de fruits et légumes est devenu un point de crispation des agriculteurs. Dans les rayons, 6 fruits sur 10, mais aussi 4 légumes sur 10 proviennent d'un pays étranger. Et pour les produits surgelés, c'est encore plus.

Par rapport aux clémentines espagnoles ou marocaines à 2,29 euros, le kilo, le prix des clémentines corses est de 3,19 euros en supermarché. Au moment de faire leur choix, les consommateurs tranchent souvent avec leurs portefeuilles. "Je préfèrerai que ce soit français, c'est sur mais bon, vu le prix en ce moment, c'est un peu difficile", nous explique un passant.

Dans nos rayons, plus de la moitié de nos fruits et légumes viennent de l'étranger. Les lots de bananes costaricaines sont à moins d'un euro, contre 2,45 euros pour les antillaises. Mais nous importons aussi des produits moins exotiques : poires, haricots verts, courgettes, cultivés en Belgique, en Espagne, ou au Kenya. Les tomates marocaines sont vendues au kilo, un euro de moins que les françaises, c'est même le légume le plus importé en janvier.

Au rayon conserves et surgelés, les légumes cultivés à l'étranger, représentent aujourd'hui 60 % de parts de marché. "Le fait de ne pas avoir suffisamment accompagné les outils industriels pour leur rénovation, leur process énergétique, davantage d'automatisation et des usines qui soient plus performantes", nous explique Cécile Le Doaré, directrice générale d'Unilet (interprofession française des légumes en conserve et surgelés), dans la vidéo en tête de cet article.

En clair, les entreprises étrangères produisent davantage que les nôtres. Pour soutenir la filière française de fruits et légumes, le gouvernement a annoncé, en 2023, une enveloppe de 200 millions d'euros.