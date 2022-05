Pouvoir d'achat : ces commerçants qui bloquent les prix

Si vous recherchez le bon plan du moment de supermarché, il suffit de lever les yeux. Une barquette de fraises à moins de deux euros, des bananes à 98 centimes le kilo. Ici, les prix sont garantis les plus bas du marché. Et si le client trouve moins cher ailleurs, il se présente avec le ticket de caisse de la concurrence et le supermarché lui remboursera 20 fois la différence. Cette offre concerne 100 produits achetés par l'enseigne à prix cassé à des grandes marques qui écoulent leurs stocks.