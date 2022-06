Pouvoir d’achat : ces produits "plaisir" qu’on délaisse

Vous l’avez forcément constaté, faire vos courses coûte de plus en plus cher. Ainsi, votre panier a-t-il changé ? "Oui, il y a des choses que je n’achète plus", répond une des clientes du supermarché. En effet, vous achetez moins de produits frais, comme le poisson. Les ventes ont diminué de 16%.