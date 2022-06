Chips : pourquoi le prix des paquets va bondir de 20% cet été

L’entreprise n’utilise que de l’huile de tournesol. Une matière qui est passée de 1000 euros à près de 3000 euros la tonne, à cause de la guerre en Ukraine, pays producteur de tournesol. "Ce qu’on va faire au quatrième trimestre, ça coûte, rien qu’à cause de l’huile, 18% plus cher que ce qu’on faisait l’année dernière", poursuit Laurent Cavard.

À cela s’ajoutent la hausse des tarifs de l’emballage, des coûts de transport et de l’énergie. Les factures de gaz et d’électricité ont bondi de 400%. "On n’a pas le choix, pour la friture il faut du gaz. Ça représente à peu près un quart de l’augmentation de nos coûts".