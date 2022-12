Pouvoir d'achat : comment les magasins d'usine vous proposent des prix imbattables

Des usines qui vendent leurs produits moins chers sans intermédiaire, il y en a de plus en plus. Certains ouvrent même leurs propres points de vente en centre-ville. C'est le cas de Home and Cook Déstockage à Lyon (Rhône). Ici, on ne trouve que des anciennes collections ou même des produits reconditionnés. "Ce sont des produits neufs, achetés par des clients, qui ne marchaient pas à l'origine. Nous changeons la pièce, nous les renvoyons dans nos magasins et on les vend à 50% du prix d'origine", détaille ce responsable.

Les produits sont 50% moins chers, mais avec une garantie de deux ans quand même. Ce fabricant d'électroménager a déjà ouvert 30 magasins comme celui-là dans le pays.