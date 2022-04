Pouvoir d'achat : dans ce restaurant, un menu complet pour dix euros

Il vise surtout "à tirer le menu le moins cher". Et pour y parvenir, ce passionné de cuisine travaille seul. Il ne compte pas ses heures, il fait tout lui-même, et applique une formule toute simple. "On revendique simplement de la bonne cuisine avec du goût", explique-t-il. Conséquence : c’est un succès. Le restaurant affiche complet tous les midis. Il accueille désormais une vingtaine de clients, contre quelques-uns auparavant.