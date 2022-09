Pouvoir d'achat : des prix bloqués aussi dans le textile

À chaque rentrée, rhabiller les petits pour l'hiver reste le casse-tête des parents. Mais l'inflation de l'alimentaire et de l'énergie ne laisse plus beaucoup de places pour l'habillement. C'est pourquoi cette enseigne a décidé de faire un geste : bloquer les prix sur les vêtements d'enfants, malgré la hausse du coût des matières premières et du transport. "Sur les produits adultes, à partir d'automne-hiver, certains malheureusement vont voir leur prix monter. Et c'est pour ça que nous avons bloqué 75 % des produits enfants", souligne Christine Loizy, directrice générale de Primark France.