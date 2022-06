"Pas acheter n'importe comment" : avec un pouvoir d’achat en berne, des soldes très attendus

Les achats coup de cœur, pour beaucoup, ce ne sera pas cette année. "Moi, je suis toujours dans des soldes utiles. C'est-à-dire qui répondent à mes besoins et non pas acheter n'importe comment, ce que je faisais quand j'étais plus jeune", confie une consommatrice dans la vidéo en tête de cet article.

Et puis, il y a ceux qui profitent des prix bas pour anticiper les futurs besoins. Comme pour Bérangère par exemple. "Je vais chercher pour toute la famille. On pense déjà à la rentrée donc peut-être ce qui coûtent le plus cher, les manteaux".

Et elle n'est pas la seule. Un acheteur sur deux compte profiter des soldes pour faire les achats de la rentrée.