VIDÉO - Les prix du sucre et du lait n'ont jamais été aussi hauts

Fabrice Pottier est pâtissier. Dans ses préparations, il utilise du lait, mais aussi du sucre en grande quantité qui, lui aussi, est de plus en plus cher. En conséquence, ses prix vont augmenter de douze centimes dans les prochaines semaines. "Si on augmente trop, on va perdre notre clientèle. Si on n'augmente pas, nous allons fermer nos boutiques. On ne sait plus trop comment on doit faire mais on essaye. On peut faire le flan un peu moins haut, réduire les quantités, les tailles, mais à un moment donné, si les gens viennent chercher une part de flan, ils ne viennent pas chercher une mignardise", ironise-t-il.