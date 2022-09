Pouvoir d'achat : ils se chauffent au charbon

Les livreurs de charbon portent ces sacs de 50 kg au pas de course, parce qu’il faut faire vite. Plus de dix tonnes doivent être livrés avant midi. René, lui, s’est toujours chauffé au charbon. C’est sa seule source d’énergie. Il a remis sa chaudière en route ce mardi matin, un peu plus tôt que prévu avec la baisse des températures. "Il faut que je calcule pour arriver jusqu’au mois d’avril", confie-t-il.