VIDÉO - Pouvoir d'achat : pourquoi le prix des œufs ne baisse toujours pas

La baisse des prix dans les supermarchés commence à peine à se faire sentir. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué la présence de boîtes d'œufs étrangères dans les rayons. Cet hiver, avec la grippe aviaire, la France a dû importer des œufs d'Europe de l'Est pour faire face à la demande. Aujourd'hui, tous les éleveurs français ont repris leur production, et pourtant, l'importation continue. "On a des enseignes de la grande distribution et des industriels qui importent des œufs à des prix plus compétitifs que nous", explique Yves-Marie Beaudet, président de l'Interprofession des œufs CNPO à Paris.