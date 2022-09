VIDÉO - Pouvoir d'achat : pourquoi les produits "1er prix" ne sont pas toujours moins bons

Lire les étiquettes est le meilleur moyen de voir où se situe la différence entre les produits "premier prix" et les autres. Plus l'aliment acheté est simple, moins l'écart qualitatif est grand, et inversement. On note cependant une importante augmentation des articles bas de gamme, aggravée par les effets de la guerre en Ukraine : la matière agricole coûte plus cher, et c'est la part la plus importante de leur prix. Et contrairement aux marques, ils ne peuvent pas rogner sur le coût du marketing.