Produits d'hygiène et de beauté : la grande distribution remporte son bras de fer sur les mégas-promos

Impossible de les rater. Dans les grandes surfaces, les promotions sur les produits d'hygiène et de beauté se multiplient, et peuvent aller de -40 à -100% de réduction sur certains articles. Des super-promotions qui vont se poursuivre. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui leur permet d'alléger la facture de leur panier alimentaire, qui s'est envolé, lui, de plus de 12% sur l'année 2022.

"Je n'en avais pas spécialement besoin, mais c'est toujours bien qu'il y ait des promotions sur les produits d'hygiène", se réjouit une cliente interrogée dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Niveau portefeuille, ça dépanne, donc on prend", affirme une autre.