VIDÉO - Inflation : les prospectus font de la résistance

Autre tendance qui se développe, les promotions numériques. Par message, par mail, elles envahissent de plus en plus votre quotidien. "Les enseignes ont développé les SMS, les e-mails pour croiser en fait ce qu'ils savent du consommateur pour lui proposer des promotions de plus en plus personnalisées", explique Élisabeth Cony, experte en plans d'actions commerciales des enseignes et promotion des ventes. Les enseignes de la grande distribution ont presque toutes lancé leur propre application de promotion. Elles comptent déjà plusieurs millions d'abonnés.