L'inflation alimentaire devrait atteindre son pic en juin

Votre caddie de course va continuer à vous coûter plus cher. L'inflation alimentaire, qui a pris le relais de l'inflation énergétique comme principal moteur de la hausse des prix, va se poursuivre avec un pic attendu "vers la fin du premier semestre", a annoncé la Banque de France dans ses projections macro-économiques 2023-2025, publiées lundi 20 mars. D'après l'Institut national de statistique (Insee), les produits alimentaires devraient voir leur prix s'accélérer pour atteindre une hausse de 15,4% sur un an en juin 2023, à contre-courant de la hausse des prix dans leur ensemble, avant un reflux.

Par la suite, les prix augmenteraient plus lentement, grâce à "la détente prévue sur le prix des intrants agricoles (...) et les prix internationaux des matières premières agricoles", a expliqué la Banque de France. Mais "on ne prévoit pas de baisse des prix de l'alimentation à l'horizon de notre projection", c'est-à-dire 2025, l'un des auteurs des projections de l'institution.