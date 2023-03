L'inflation ralentit en mars mais les prix alimentaires continuent de grimper

Mais dans le même temps, les prix alimentaires continuent de grimper, ayant atteint une hausse de 15,8% sur un an, après +14,8% sur un an en février, selon l'Insee. L'alimentation est devenue aujourd'hui le premier moteur de l'inflation en France, succédant à l'énergie qui voit sa consommation quasi stable (+0,1%), d'après l'Insee. Les prix des produits alimentaires, eux, vont continuer de croître avec un pic attendu "vers la fin du premier semestre", selon les projections de la Banque de France. L'Insee projette que la hausse sur un an va s'établir en juin à 15,4%.