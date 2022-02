Pouvoir d'achat : la chasse aux coupons de réduction

Pour faire ses courses, Karine Triquenaux ne sort jamais sans sa pochette. Et en cas d'oubli, elle fait demi-tour pour aller la chercher. Et pour cause, à l'intérieur se trouve son trésor, des centaines de coupons de réduction. Depuis deux ans, cette infirmière est devenue complètement accro. Elle traque les bons plans dans les catalogues, sur les réseaux sociaux et sur des applications spécialisées. Et dans ses placards, elle accumule un stock impressionnant.