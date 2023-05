VIDÉO - Pouvoir d'achat : le bon plan des courses par abonnement

Contrairement aux apparences, Clémence ne vient pas chercher son courrier mais... sa lessive ! Elle est livrée automatiquement tous les trois mois. 42 capsules pour moins de 20 euros, soit environ 20% moins cher qu'en supermarché. "C'est économique et on n'a pas besoin de se dire 'Est-ce qu'il me reste de la lessive ? Quand est-ce que je dois en racheter ?' Il y a aussi le côté pratique parce qu'on n'a pas besoin d'aller au supermarché", nous explique-t-elle.