Pouvoir d'achat : le business du parrainage

Pour les banques en ligne, le système de bouche à oreille est aujourd'hui le premier moyen pour attirer de nouveaux utilisateurs. D'ailleurs, Boursorama a limité ses clients à 20 parrainages par an. L'enjeu, éviter les abus et les fausses inscriptions de filleules qui ne chercheraient qu'à toucher la prime de bienvenue. Attention, si ces revenus ne sont plus occasionnels et dépassent plusieurs milliers d'euros par an, vous devrez les déclarer aux impôts.