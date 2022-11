Pouvoir d'achat : les friperies ont le vent en poupe

Des sacs à quinze euros, des pulls à 20, on y vient pour les bonnes affaires, mais plus seulement. En effet, il y a un souci de faire moins de gaspillage. D'ailleurs, certains clients ne jurent plus que par la fripe. Et pour se démarquer, les boutiques se spécialisent même. Chez Maëlle Dessery, par exemple, on n'y trouve que du luxe à prix cassé. Et ses fripes, elle en fait la promotion sur les réseaux sociaux comme dans un magazine de mode. À côté du prêt-à-porter donc trône désormais "le déjà- porter".