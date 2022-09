Pouvoir d'achat : le prix de la baguette bientôt plus cher ?

Pour comprendre la situation, regardons les prix que paient les boulangers. D'abord la farine : le kilo est passé de 58 à 71 centimes, soit +22 %. C'est pareil pour le beurre. Mais les augmentations les plus fortes concernent l'énergie. Delphine a sorti ses factures d'électricité. De 700 euros auparavant, elles sont passées à plus de 1700 euros aujourd'hui, près de deux fois et demi en quelque temps. Pour amortir ces hausses, il leur faudrait donc vendre la baguette à 1,20 euro.