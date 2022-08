Pouvoir d'achat : le succès des cueillettes à la ferme

Avec leur brouette, ils font leur marché à même les champs à Peltre (Moselle). Ces particuliers font eux-mêmes la cueillette de fruits et légumes pour leur consommation personnelle. Camilla et sa grand-mère s'improvisent maraîchères, car dans le commerce, les prix explosent. Plus 11% en moyenne sur un an. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire ni de transport. Le prix est donc plus faible, soit trois fois moins cher pour les haricots verts par exemple.