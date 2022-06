Pouvoir d’achat : le succès des vide-greniers

Depuis quelques mois, cette retraitée fait la chasse aux bonnes affaires sur les brocantes. L'objectif est de meubler sa nouvelle maison à faible coût. Depuis qu'ils sont retraités. Elle et son mari ont perdu 1 600 euros de pouvoir d'achat chaque mois. Alors avec l'augmentation des prix, ils n'ont plus le choix. "On ne peut plus se permettre d'acheter des choses dans les magasins. C'est beaucoup trop cher", affirme-t-elle. Les prix dans les brocantes défient toute concurrence. Des vêtements y sont vendus entre 4 et 8 euros.