Pouvoir d’achat : les Français accros à la revente

Pour concurrencer les sites de vente en ligne et convaincre les plus réticents, ils en proposent même un nouveau service aux clients. Pour Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem, c'est un secteur dont la croissance n'est pas prête de s'arrêter. Les marques, elles-mêmes, investissent le marché de l'occasion qui pèse aujourd'hui, au niveau national, pas moins de sept milliards d'euros par an.