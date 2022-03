Pouvoir d'achat : les Français font les comptes

Nous avons rencontré quatre Français au hasard aujourd'hui pour nous parler de leur pouvoir d'achat. Émilie Houvet, 34 ans, est en recherche d'emploi. Elle a deux enfants, vit en couple. Et depuis quelques mois, elle fait beaucoup plus attention lorsqu'elle va faire ses courses. Objectif, ne pas dépasser son budget de 120 € par semaine pour nourrir quatre personnes. De plus en plus difficile à tenir.