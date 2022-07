Pouvoir d'achat : les principales pistes du projet de loi

Pourriez-vous cumuler l’indemnité et la ristourne de 18 centimes par litre ? “Peu de chance”, glisse un conseiller du gouvernement. L'idée étant de mieux cibler les aides. “Ce sont vraiment les classes les plus populaires qui souffrent de l’inflation. Ce sont elles qu’il faut aider”, dit-il. En leur versant en plus une aide inflation, pour faire face à l’augmentation des prix alimentaires. Ce sera là encore en fonction des revenus, payé automatiquement sur le compte bancaire de près de huit millions de bénéficiaires. Une aide de 100 euros auxquels s’ajouteront 50 euros supplémentaires par enfant à charge.