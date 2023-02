VIDÉO - Deux kilos de poisson pour 10 euros ? C'est possible, la preuve

Pour réussir à proposer un panier à dix euros, rien de plus facile pour cette commerçante. Elle choisit les poissons les plus abordables de la criée. Des poissons à bon prix et de qualité. Du maquereau, mais aussi de la limande qui est vendue à six euros le kilo ou encore du carrelet. Également poissonnière, Laëtitia Martin l'assure, ce dernier meilleur et bien plus facile à préparer que de la sole.